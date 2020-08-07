Москва, , 09:34 — REGNUM В настоящее время число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 30 млн. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 30 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что 321 тысяча анализов на SARS-CoV-2 из данного количества была проведена в течение последних суток.

Кроме этого, сообщается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 246 322 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Москве вылечились ещё 1353 человека.