Лондон, , 09:30 — REGNUM В рамках презентации State of Play разработчики игры Crash Bandicoot 4: It's About Time показали новый геймплейный трейлер проекта. Его также опубликовали 6 августа на YouTube-канале франшизы.

В ролике разработчики рассказали о геймплейных нововведениях Crash Bandicoot 4: различных костюмах для главного героя, «квантовых масках», умеющих изменять реальность, и новых дополнительных персонажах — одним из них станет Дингодил. Помимо этого, каждый из уровней в игре можно будет пройти в «инвертированном» режиме с уникальными правилами.

Напомним, релиз Crash Bandicoot 4: It's About Time ожидается 2 октября 2020 года. Игра будет доступна на консолях PS4 и Xbox One.

Читайте ранее в этом сюжете: Игры Doom Eternal и TESO получат обновлённые версии для PS5 и Xbox Series X

Читайте развитие сюжета: В январе все игры трилогии Hitman получат поддержку VR-гарнитур