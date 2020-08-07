Москва, , 09:25 — REGNUM Осужденный за государственную измену ученый Владимир Лапыгин, вышедший по условно-досрочному освобождению, займется здоровьем и семьей. Об этом заявил адвокат Виталий Воронин, сообщает ТАСС.

По его словам, ученый направляется домой в Москву, где планирует отметить 80-летний юбилей. Воронин сказал, что его подзащитный политикой не занимается и не планирует девать комментарии по уголовным делам его коллег.

«Ближайшее время он намерен посвятить восстановлению здоровья и общению со своими родными и близкими», — сказал адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня Московский районный суд Твери освободил Владимира Лапыгина условно-досрочно. Бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) был осужден за госизмену.

Свою вину ученый не признал. По версии суда и следствия, Лапыгин передавал за рубеж секретные сведения о полетах сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет.

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