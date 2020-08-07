Село Орда, Пермский край, , 09:24 — REGNUM В Ординском районе Пермского края найдены нарушения при реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что в сентябре 2019 года между мэрией района и подрядной организацией был заключён муниципальный контракт по благоустройству местного парка отдыха. При этом сроки сдачи работ оказались нарушены. Исполнителю начислили пени, но мер по её взысканию принято не было. Кроме того, оказалось, что сведения о заключении и исполнении муниципальных контрактов не были вовремя опубликованы в интернете.

Главе Ординского муниципального округа было внесено представление. Виновное лицо наказано. Также мэрия направила в суд заявление о взыскании пени.