Ставрополь, , 09:22 — REGNUM Программа льготного ипотечного кредитования для медицинских работников начала действовать на Ставрополье. Купить жилье в ипотеку на льготных условиях медики края смогут до конца 2020 года, сообщили ИА REGNUM 7 августа в управлении по информполитике правительства региона.

Программу запустило ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края, основным акционером которого является правительство региона. Специальные условия действуют на покупку готового и строящегося жилья, жилого дома или рефинансирование ипотечного кредита.

Взять ипотеку на строительство жилья медикам можно будет по ставке от 7,6% годовых, на готовое жилье — от 8,4%, а купить дом можно по ставке от 9,7% годовых. Взятая в других банках ипотека рефинансируется по ставке от 7,6%.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке составит от 10%, кредит суммой до 15 млн рублей можно будет взять на срок от трех до 30 лет. Отмечается, что программа доступна для всех медиков края, независимо от категорий и наличия высшего медицинского образования.