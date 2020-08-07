Саратов, , 09:22 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 7 августа коронавирус выявили у 10 062 человек, за сутки тесты на коронавирус подтвердились еще у 94 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 6192 человека, за сутки — 72 пациента. С момента начала наблюдения скончались 62 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди новых заболевших — 17 человек из числа контактных, в 77 случаях — заражение из неустановленных источников. Снова больше всего зараженных в возрастной группе старше 60 лет — 44 человека, пятеро — несовершеннолетних.

В лабораториях с начала пандемии проведено более 283,8 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,3 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области с 10 августа возобновляется оказание услуг в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями и в «Центре адаптации и реабилитации инвалидов».

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