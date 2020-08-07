Краснодар, , 09:16 — REGNUM Контрольза соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте ужесточен на территории Краснодарского края, об этом сообщили в пресс-службе администрации края по итогам заседания регионального оперативного штаба 6 августа. Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко констатировал, что требование носить маску в закрытых помещениях, местах скопления людей не соблюдается.

«Сейчас мы видим, что это требование соблюдается не в полной мере. И особенно, когда речь идет о транспорте. На сегодняшний день по результатам проверок нарушения не выявлены только в двух районах — Тбилисском и Выселковском. Причем маски не носят как пассажиры, так и сами водители», — сказал Алексеенко. На железной дороге и междугородных автобусных перевозках ситуация обстоит лучше.

Первый вице-губернатор поручил наладить работу мониторинговых групп, контролирующих выполнение масочного режима, отметив, что особое внимание необходимо уделить заказным перевозкам.