Москва, , 09:24 — REGNUM Три самца и самка джейрана в мае появились на свет в Центре по воспроизводству редких видов животных Московского зоопарка. Сообщение об этом опубликовано 7 августа на странице зоопарка в Instagram.

Все четыре детёныша уже окрепли и бегают по вольеру. Они питаются материнским молоком, но пробуют траву, ветки и специальный комбикорм.

Всего в центре живут 11 джейранов. Это редкие парнокопытные животные из рода газелей, обитающие в пустынных и полупустынных областях Азии.

Ранее в зоопарке сообщили о рождении детёныша сычуаньского такина. Эти парнокопытные обитают только в китайской провинции Сычуань и занесены в Красную книгу как исчезающий вид.

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