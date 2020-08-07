Певек, Чукотский АО, , 09:16 — REGNUM В наиболее северном российском городе — Певеке, который находится на Чукотке, — утром 7 августа прошел снег с дождем. Об этом 7 августа сообщили в Чукотгидромете.

«Когда похолодало до двух градусов тепла, в городском округе прошел мокрый снег с дождем», — приводит ТАСС сообщение синоптиков.

Также указывается, что Певек в настоящее время находится в зоне действия циклона и потому температура воздуха там в течение последней недели не показывала значений более +8 °C.

При этом также сообщается, что в ближайшее время в городе не прогнозируется потепления.

Отметим, Певек является самым серверным российским городом, где годовые перепады температуры колеблются в пределах 80 градусов — от — 50 °C зимой до +30 °C в летнее время.