Сухум, , 09:13 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 6 августа. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 96 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у пяти из них», — сообщили в штабе.

Всего, по данным штаба, в больнице находится 40 пациентов с SARS-CoV-2. Общее количество выявленных носителей коронавируса в стране — 114. Из них победили инфекцию 37, а три человека умерли.

Напомним, 7 августа в Абхазию из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся первые после снятия карантинных мер пассажирские поезда.

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