Москва, , 09:06 — REGNUM В Москве и Подмосковье в выходные дни (8−9 августа) ожидается солнечная погода. От дождей столицу убережет антициклон, передают «Метеоновости».

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При северном ветре средняя суточная температура будет выше нормы на два градуса, что характерно для конца июля. Температура ночью +13… +15 °С, днем воздух прогреется до +24… +26 °С.

Погода позволит еще позагорать и искупаться в водоёмах. Атмосферное давление повышенное — 754−757 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 7 августа, в Москве будет переменная облачность, без осадков.

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