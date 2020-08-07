Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Общее число умерших от COVID-19 и связанных с ним последствий в мире на сегодняшний день превысило 700 тысяч. Об этом 7 августа сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, по состоянию на 08:00 мск суммарное количество летальных исходов в мире стало составлять 714 744.

Уточняется, что самое большое число умерших от нового заболевания зафиксировано в США (106 104 скончавшихся пациента), Бразилии (98 493) и Мексике (50 517).

Также указывается, что на данный момент в мире выявлено 19 089 364 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом отмечается, что в настоящее время на планете 11 545 401 человек вылечился от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Колумбии за последние сутки было выявлено свыше 11 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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