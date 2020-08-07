Додома, , 09:06 — REGNUM Директор Африканского центра по борьбе с заболеваниями выразил обеспокоенность по поводу избранной правительством Танзании стратегии по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.

Доктор Джон Нкенгасонг сказал в интервью корреспонденту телерадиокомпании, что в настоящее время нет достаточных данных, чтобы определить фазу развития пандемии в Танзании.

Он добавил, что в центре разработали континентальную совместную стратегию реагирования на пандемию.

«Мы продолжаем надеяться и умолять правительство Танзании выступить с заявлением и сообщить о текущей ситуации, чтобы мы могли совместно работать над тем, чтобы остановить распространение этого вируса на континенте», — сказал он.

Эксперт подчеркнул необходимость совместной работы всех африканских стран.

«Мы продолжаем обращаться [к Танзании], но того ответа, которого мы ожидаем, у нас нет», — сказал он.

Напомним, что ранее президент Танзании Джон Магуфули настаивал на том, что его страна была «спасена от вируса Богом», объявив ее полностью свободной от вируса.

В настоящее время в стране ведется подготовка к октябрьским президентским выборам. Люди в общественных местах ходят без масок и не соблюдают социальную дистанцию, сообщают корреспонденты.