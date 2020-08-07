Тбилиси, , 09:04 — REGNUM Иностранцам, у которых визы на пребывание в Грузии просрочены, но они не могут покинуть страну из-за мер, введенных для профилактики эпидемии коронавируса, разрешено остаться до 31 декабря. Об этом говорится в постановлении грузинского правительства.

В документе указано, что право легального нахождения на территории Грузии продлевается тем, кто на 14 марта находился в стране, если выполняется какое-либо из четырех условий. Иностранцам можно остаться, если их государство попало в список стран с высоким риском заразиться коронавирусом, если они не могут попасть домой из-за того, что закрыта граница, если они заболели или если они не могут покинуть страну из-за отмены рейсов.

Напомним, с 14 марта 2020 г. граница Грузии была закрыта для иностранных граждан. С Германией, Францией, Литвой, Латвией и Эстонией сообщение было возобновлено в июле текущего года. Из ряда других стран туристы могут прибывать с тем условием, что за свой счет пробудут в карантине две недели.

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