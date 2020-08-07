Мельбурн, Австралия, , 08:49 — REGNUM В Мельбурне стражи порядка пресекли проведение в центре города митинга против эпидемиологических ограничений и масочного режима. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает газета The Australian.

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Предполагаемые организаторы протестной акции арестованы. Одному из задержанных предъявили обвинение в подстрекательстве. В настоящее время он освобождён под залог и предстанет перед Мельбурнским магистратским судом 21 января. Ожидается, что аналогичные обвинения будут предъявлены и второму организатору акции — 41-летнему мужчине из Чирнсайд-парка.

Известно, что задержанные призывали принять участие в акции через Facebook.

«Давайте сорвём карантин и заполним улицы, чтобы показать этим нарушителям закона, что мы не сдадим нашу страну и наши права без боя», — призывали активисты на странице мероприятия в Facebook.

О своей готовности присоединиться к протестам заявили 500 человек. При этом полиция пообещала незамедлительно реагировать на подобные проявлении и привлекать организаторов акций к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в австралийской провинции Виктория, а также в городе Мельбурн на фоне реальной угрозы распространения коронавируса в ряде регионов провинции был введён режим бедствия. Предполагается, что ограничительные меры будут действовать как минимум до середины сентября 2020 года. Предусмотрен комендантский час с 20:00 до 5:00. Движение общественного транспорта во время комендантского часа будет сокращено, а все работающие по ночам предприятия и учреждения будут закрыты. Также у полиции появятся дополнительные полномочия для того, чтобы обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

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Напомним, 1 августа акция протеста против введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса прошла в Берлине. Шествие, которое собрало почти 15 тыс. человек, проходило под лозунгом: «День свободы — конец пандемии».

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