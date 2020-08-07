Пекин, , 08:51 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая был выявлен 51 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 августа говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

Также указывается, что в данное число входит 37 активных случаев и ещё 14 носителей SARS-CoV-2 без симптомов, при этом 27 активных случаев являются локальными, (26 выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и один в Пекине), остальные десять — ввозные.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 84 565. Также сообщается, что за это же время никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 79 088 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 96922, в том числе 1050 — за минувшие сутки.