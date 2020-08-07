Уфа, , 08:49 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров в преддверии Дня строителя вручил государственные награды работникам строительной отрасли региона. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, почетные грамоты, ордена и звания получили 22 работника строительной отрасли Башкирии.

В своей поздравительной речи Хабиров отметил, что в Башкирии каждый год строятся миллионы квадратных метров жилья и десятки социальных объектов. В прошлом году, например, было введено в эксплуатацию 50 социальных объектов, а в текущем году планируется сдать еще 40 таких объектов.

Отмечается, что в настоящее время строительный комплекс Башкирии объединил свыше 12 тысяч предприятий строительной отрасли, подрядных организаций, проектных и научно-изыскательских организаций, в которых работают более 70 тысяч человек. Сообщается, что в прошлом году в Башкирии введено в эксплуатацию порядка 2,4 млн кв. м жилья. А в первом полугодии текущего года было построено свыше одного млн кв. м жилой недвижимости. Таким образом, Башкирия вошла в пятерку регионов — лидеров по этому показателю.