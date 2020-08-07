Махачкала, , 08:49 — REGNUM Советский районный суд Махачкалы арестовал Сефера Мурадова 1976 года рождения — 11-го фигуранта уголовного дела о хищении и продаже земель в Дербентском районе Дагестана. Он заключен под стражу до 30 сентября 2020 года, сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе суда.

Мурадов подозревается в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. При этом в суде отметили, что если в течение 10 дней с момента ареста фигуранту не предъявят обвинение, то мера пресечения будет отменена.

Напомним, 30 июля по подозрению в создании преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков в Дербентском районе, был задержан и. о. главы муниципалитета Фуад Шихиев. Спустя два дня он и еще девять фигурантов этого дела, среди которых главы двух сел, были арестованы также до 30 сентября. По данным следствия, ущерб от действий банды превысил 200 млн рублей.

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