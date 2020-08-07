Ставрополь, , 08:44 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к утру 7 августа достигло 8999, сообщил у себя в Instagram губернатор края Владимир Владимиров. За минувшие сутки в регионе выявили 104 носителя инфекции, что на 12 меньше, чем днем ранее.

Накануне на Ставрополье зафиксировали 90 фактов выздоровления пациентов с COVID-19. Всего в крае с начала пандемии болезнь победили 6172 человека, или почти 68,6% заразившихся. На лечении в регионе остаются 2665 носителей коронавируса.

За прошедшие сутки на Ставрополье, по данным губернатора, скончались трое пациентов с COVID-19. Случаи летального исхода в крае регистрируются 11-е сутки подряд, а их общее количество к настоящему времени достигло 172.