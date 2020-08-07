Одесса, Украина, , 08:43 — REGNUM Приморский районный суд Одессы вынес приговор капитану затонувшего танкера Delfi. Об этом сообщает 6 августа местное издание «Думская».

"Капитана затонувшего у одесского побережья танкера Delfi приговорили к одному году ограничения свободы», — сказано в сообщении.

Капитану также был назначен испытательный срок в один год. Таким образом, суд освободил его от отбывания наказания.

По данным журналистов, осуждённый полностью признал свою вину и активно помогал следствию.

Напомним, в ноябре 2019 года шторм сорвал с якоря танкер Delfi, который сел на мель у побережья Одессы. В ходе кораблекрушения произошла утечка нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Администрации морских портов Украины (АМПУ) заявили, что танкер уберут до средины сентября 2020 года, поскольку позже эвакуировать судно не позволит погода.

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