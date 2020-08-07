Магас, , 08:40 — REGNUM Боевики, ликвидированные в Ингушетии, планировали совершить террористические акты на территории республики. У них было найдено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает 7 августа информационный центр Национального антитеррористического комитета.

«По имеющимся данным, бандиты, личность которых установлена, намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики», — говорится в сообщении НАК.

На месте боестолкновения были обнаружены также оружие и боеприпасы. В настоящее время осмотр территории продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа на территории города Назрань и селения Сагопши в Ингушетии была проведена контртеррористическая операция. В ходе отработки имевшейся информации о нахождении в этих населенных пунктах боевиков силовики оцепили территорию и установили, что они скрываются в одном из домовладений.

Бандитам было предложено сдаться, но они открыли огонь по силовикам. В результате ответного огня были ликвидированы двое из них, третий был задержан.