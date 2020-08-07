Павлодар, Казахстан, , 08:34 — REGNUM Пойма реки Иртыш в Казахстане может стать особо охраняемой территорией. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, сообщили 7 августа в пресс-службе администрации Павлодарской области.

По его словам, в настоящее время специалисты проводят технико-экономическое обоснование этого проекта. Министр отметил, что в Казахстане около 9% территорий имеют статус особо охраняемых территорий. За десять лет этот показатель планируется довести до 12%.

Отметим, Магзум Мирзагалиев встретился с представителями общественности Павлодарской области в рамках своего рабочего визита в регион. Активисты выразили обеспокоенность состоянием бассейна реки Иртыш, а также попросили не строить токсичные производства в области.