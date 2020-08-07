Челябинск, , 08:20 — REGNUM В Челябинске всё же будет достроен кафедральный собор Рождества Христова, который возводят уже несколько лет. Об этом пишут СМИ.

Завершить строительные работы вызвалась Русская медная компания. Как отмечает губернатор региона Алексей Текслер, вопрос ранее обсуждался с руководством этой компании. Достроить собор планируется в 2023 году. Новым генподрядчиком стала строительная компания «А1». Уже в августе её специалисты примут дела и приступят к работе.

Первый камень в основание храма был заложен в 2013 году. Вместе с крестом высота здания достигнет 67 метров. Собор создаётся в память о прежнем соборе, который находился в Челябинске до 1932 года.