Москва, , 08:18 — REGNUM Генеральная прокуратура России направила в Гагаринский районный суд Москвы исковое заявление об изъятии средств бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура требует изъять у Абызова и подконтрольных ему компаний в доход государства 32 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля старший следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции Сергей Степанов заявил, что следствие почти завершило расследование дела Михаила Абызова. По данным следствия, Абызов организовал преступное сообщество и занимался хищением и отмыванием денег.

Читайте ранее в этом сюжете: Следствие по делу экс-министра Абызова почти завершено