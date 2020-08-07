Хабаровск, , 08:26 — REGNUM В Хабаровске подвели итоги ЕГЭ. На 100 баллов сдали экзамены 15 выпускников, три ученика набрали по 200 баллов каждый, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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В этом году ЕГЭ сдавали всего 2451 выпускник школ и гимназий Хабаровска.

Самыми популярными оказались экзамены по обществознанию (его сдали 1400 выпускников), физике (497) и истории (495).

По шести предметам хабаровские выпускники показали результаты лучше, чем в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке большинство выпускников набрали более 70 баллов на ЕГЭ.