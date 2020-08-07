Киншаса, , 08:19 — REGNUM Более 1300 человек были убиты в первой половине 2020 года вооруженными группировками в ДР Конго, что в три раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Об этом передаёт Daily Monitor Uganda со ссылкой на доклад Организации Объединенных Наций (ООН).

В соответствии с докладом, в период с января по июнь 2020 года боевики всех вооруженных группировок были ответственны за суммарные казни или произвольные убийства по меньшей мере 1315 человек, в том числе 267 женщин и 165 детей, сообщило Объединенное Управление ООН по правам человека.

Это более чем в три раза превышает 416 аналогичных смертей, зарегистрированных в первой половине 2019 года.

Всплеск числа убийств является результатом ухудшения ситуации в области прав человека в провинциях, где ведутся боевые действия, особенно в Итури, Южном Киву, Танганьике и Северном Киву, говорится в докладе.

Восток ДР Конго страдает от нестабильности в течение почти трех последних десятилетий, его население терроризировали десятки групп ополченцев. В ООН предупредили, что некоторые из последних нападений могут быть приравнены к преступлениям против человечности.

В конце октября 2019 года армия начала операции против всех вооруженных группировок в восточной части страны. Однако, несмотря на наступательные действия, массовые убийства гражданских лиц не прекратились.

В докладе также отмечается, что число нарушений, совершенных представителями государства, несколько сократилось в течение первых шести месяцев 2020 года.

Согласно докладу, представители госструктур несут ответственность за 43% документально подтвержденных нарушений прав человека, включая внесудебные казни по меньшей мере 225 человек, в том числе 33 женщин и 18 детей по всей территории ДР Конго.