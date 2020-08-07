Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Климатические изменения грозят человечеству гораздо большим количеством смертей, чем пандемия коронавируса. Об этом предупреждает в своём блоге основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Предприниматель констатировал, что вызванный коронавирусом кризис стал потрясением для всего мира. Более 600 тыс. человек скончались, десятки миллионов остались без работы, возникли экономические трудности, каких не было десятки лет.

«Как бы ни была ужасна эта пандемия, изменение климата может быть хуже», — подчеркнул Гейтс.

Он привёл оценки, согласно которым из-за коронавируса около 14 смертей пришлось в мире на 100 тыс. человек «в годовом исчислении». За следующие 40 лет повышение температуры приведёт к такому же росту смерности — 14 человек на 100 тыс., а к концу столетия — к дополнительным смертям 73 человек на 100 тыс.

«Другими словами, к 2060 году изменение климата будет столь же смертоносным, как и COVID-19, а к 2100 году оно может быть в пять раз более смертоносным», — пояснил он.

Гейтс полагает, что необходимо сокращать выбросы в атмосферу, причём страны, в большей степени усугубляющие проблему климата, должны нести большую ответственность. Страны с низким и средним уровнем доходов должны иметь доступ к чистым источникам энергии, комплексно решать проблему нужно за счёт науки и инноваций.