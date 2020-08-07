Лима, , 08:12 — REGNUM В Перу с начала пандемии подтверждено 455 409 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 7785. Об этом сообщается на сайте минздрава республики.

Кроме того, в стране за 24 часа зарегистрировано 196 летальных исходов от COVID-19. Всего в Перу от осложнений при данном заболевании умерло 20 424 пациента.

Еще 310 337 человек выздоровели. С начала пандемии в Перу было исследовано почти 2,5 млн проб анализов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля министр здравоохранения Перу Пилар Маззетти заявила, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Перу могут быть ужесточены меры по борьбе с пандемией.

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