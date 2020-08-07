Ухань, Китай, , 08:07 — REGNUM В провинции Хубэй в центральной части Китая не выявлено не одного нового случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения, в Хубэе по-прежнему имеется три подтвержденных «импортных», то есть выявленных у прибывших в страну из-за рубежа, случая опасной инфекции. Кроме того, выявлен один бессимптомный случай.

Еще 202 человека, находившихся в тесном контакте с заболевшими, было взято под медицинское наблюдение в регионе. Всего в Хубэе выявлено 68 138 подтвержденных случаев COVID-19 с начала эпидемии.

Выздоровело 63 623 человека, еще 4512 человек скончались. Напомним, что провинция Хубэй является самой пострадавшей среди всех провинций Китая от COVID-19.