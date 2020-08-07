Магнитогорск, Челябинская область, , 08:02 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области осуждён местный наркодилер. Приговор вынес Орджоникидзевский райсуд, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Гражданин был пойман в марте 2019 года с поличным. Он изымал из тайника нарковещество. Оперативники ФСБ насчитали один килограмм средства.

Суд назначил наркодилеру девять лет колонии строгого режима. Также он заплатит штраф — 50 тыс. рублей.

Читайте развитие сюжета: В Башкирии могут ввести запрет на продажу детям сжиженного газа