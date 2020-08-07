Нью-Дели, , 07:53 — REGNUM В Индии за минувшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 62 538 человек, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Индии превысило 2 млн и достигло 2 027 074. Индия стала третьей страной в мире, в которой зафиксировали более двух миллионов случаев инфицирования новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, к 7 августа во всем мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 19 млн и достигло 19 007 938. От осложнений COVID-19 в мире скончались 713 406 человек.

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