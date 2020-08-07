Мехико, , 07:51 — REGNUM Общее количество подтвержденных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Мексике увеличилось на 819 и составило 50 517, сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в Twitter.

Также за сутки в Мексике было зафиксировано 6590 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а всего в республике зарегистрировано 462 690 подобных фактов.

Из них 308 848 закончились излечением пациентов. С начала пандемии в стране было проведено 1 560 915 исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля на один месяц Мексика и США продлили закрытие совместной сухопутной границы из-за распространения коронавирусной инфекции.

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