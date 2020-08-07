Новосибирск, , 07:50 — REGNUM На муниципальном портале Новосибирска сегодня, 7 августа, стартовал опрос новосибирцев по выбору места для установки стелы в честь присвоения городу почётного звания «Город трудовой доблести».

Напомним, что ранее по месту установки памятной стелы от новосибирцев поступило более 50 предложений. Эксперты и архитекторы назвали три наиболее перспективные.

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«Я предлагаю продолжить обсуждение этих трёх площадок с жителями Новосибирска, — отметил мэр муниципалитета Анатолий Локоть. — Ту, которую выберет большинство, мы вынесем на оргкомитет «Победа», где уже будет принято окончательное решение».

Он также уточнил, что пока не определено, будет ли это стела или монумент.

Онлайн-опрос продлится до 12 августа.