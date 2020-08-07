Саратов, , 08:36 — REGNUM В Саратовской области с 10 августа возобновляется оказание услуг в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями и в «Центре адаптации и реабилитации инвалидов». Соответствующее постановление подписано вице-губернатором области Александром Стрелюхиным.

Главным условием при оказании услуг остается соблюдение мер безопасности в сложившейся эпидемиологической ситуации. Реабилитацию будут осуществлять при наличии у граждан справки от медика об отсутствии контакта с инфекционными больными. Перед открытием соцучреждений необходима генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. При входе в центры должна проводиться термометрия. Также необходимо обеспечить соблюдение требуемой социальной дистанции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области до 10 августа запрещены массовые мероприятия. Под запретом также посещения скверов и парков, торговых центров, бассейнов, кинопоказы и спектакли, работа некоторых объектов розничной торговли. Деятельность фитнес-клубов и предприятий общепита разрешена лишь при неукоснительном соблюдении санитарных требований (дистанция, термометрия, санобработка).

Читайте также: Ограничения по коронавирусу продлили до 10 августа в Саратовской области