Москва, , 07:43 — REGNUM На бесплатную диагностику онкологических заболеваний в Москве записались свыше 11 тыс. человек. Об этом 7 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

«30 июля мы запустили новую бесплатную скрининговую программу самых распространенных видов онкологии на базе 66 городских поликлиник. Мы видим, что она пользуется популярностью у москвичей — только за первую неделю на онкоскрининг записались более 11 тысяч человек, при этом почти пять тысяч из них уже прошли обследование», — рассказала вице-мэр Анастасия Ракова.

Она назвала борьбу с онкологическими заболеваниями одним из приоритетов московской мэрии.

Всего записались на приём 11 627 жителей города. Прошли обследование уже 4930 человек.