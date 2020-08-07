Кемерово, , 07:41 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 7 августа, за прошедшие сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом. 108 пациентов выздоровели. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Кемерово — 25, Междуреченск — 15, Новокузнецк — девять, Анжеро-Судженск — четыре, Таштагольский МР — четыре, Беловский МР — три, Новокузнецкий МР — три, Прокопьевский МР — три, Белово — два, Березовский — два, Мыски — два, Прокопьевск — два, Мариинский МР — два, Яйский МО — два, Калтан — один, Ленинск-Кузнецкий — один, Полысаево — один, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Промышленновский МО — один, Топкинский МО — один, Чебулинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. Одна пациентка скончалась — у жительницы Новокузнецка 1942 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии.

Всего в регионе выявлено 4244 случая заражения коронавирусом, 2903 человека выздоровели, 29 скончались.