Ульяновск, , 07:39 — REGNUM В Ульяновской области подтверждена ещё сотня случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по региону.

По информации ведомства на вечер 6 августа, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 9835 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 100.

Всего в регионе обследованы 172 736 человек, проведено 184 239 лабораторных исследований на коронавирус. В настоящее время под медицинским наблюдением в Ульяновской области остаются 3148 человек, сняли с наблюдения 24 281 гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске с начала действия режима повышенной готовности правоохранители выявили 16,6 тыс. нарушений, на злостных нарушителей составлено 1156 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

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