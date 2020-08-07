Абакан, , 07:34 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 7 августа в республиканском правительстве.

Восемь случаев — это служебные и семейные контакты. Шесть пациентов поступили с признаками пневмонии, три — с признаками ОРВИ. Два случая выявлены у жителей Хакасии в ходе пребывания в других регионах (в Крыму и Красноярском крае).

Выздоровели 2655 пациентов, в том числе 31 — за последние сутки.

Всего в Хакасии по состоянию на 7 августа коронавирус выявлен у 2984 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике скончались 33 пациента с коронавирусом.

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