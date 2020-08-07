Москва, 7 августа 2020, 07:31 — REGNUM В Москве пройдут бесплатные тренировки, организованные некоммерческими организациями (НКО). Об этом 7 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
«Благодаря НКО десятки тысяч москвичей регулярно занимаются физкультурой и спортом», — сообщила вице-мэр Наталья Сергунина.
По её словам, данное направление в столице развивают более сотни некоммерческих организаций. Они предоставляют возможности заняться спортом и москвичам с особенностями здоровья. Сейчас в столице возобновились тренировки следж-хоккейной лиги, вернулись к практическим занятиям центры йоги, растёт популярность скандинавской ходьбы. В августе будет работать лагерь школы тхэквондо. Возможности для занятий спортом предоставляет и Московская федерация футбола, развивающая различные дисциплины игры — в том числе пляжный футбол, мини-футбол. Всего в год 8,5 тыс. официальных матчей, в которых принимают участие спортсмены разного возраста и уровня подготовки.