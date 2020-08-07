Новосибирск, , 07:23 — REGNUM В Новосибирской области тенденция в борьбе с коронавирусом сохраняет положительную динамику, снижается тяжесть состояния пациентов, сокращаются сроки выписки. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

«Ранее отмеченная тенденция сохраняется — в наших стационарах уменьшается количество пациентов, снижается количество новых случаев, мы выписываем достаточное количество человек и с амбулаторного, и со стационарного этапов, — отметил Хальзов. — Если такая динамика сохранится, то у нас появится возможность открыть плановую медицинскую помощь, вернуть диспансеризацию и профосмотры — к этому есть все предпосылки».

При этом, по его словам, достаточный коечный фонд в регионе будет сохранён до сентября.