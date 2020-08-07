Москва, , 07:19 — REGNUM Объём кассовых сборов российских кинотеатров за неделю с 30 июля по 5 августа 2020 года превысил 54 млн рублей, говорится в данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Неделя стала первой после снятия ограничительных мер, введённых ранее из-за распространения коронавируса.

«Совокупные кассовые сборы составили 54,2 миллиона рублей, было продано 192 тысячи билетов на 29,6 тысячи сеансов, проведенных в 541 точке кинопоказа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доля кинотеатров, возобновивших кинопоказ на текущей неделе, выросла с 10% до 26%. Напомним, в Москве и некоторых городах России кинопоказы возобновились 1 августа 2020 года.

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