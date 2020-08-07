Вашингтон, , 07:11 — REGNUM Извинения за свои слова об отсутствии разнообразия в сообществе чернокожих по сравнению с испаноязычными жителями США принес бывший американский вице-президент и возможный кандидат на предстоящих в стране выборах Джо Байден. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам политика, он не имел в виду, что чернокожие в США являются однородной массой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Байден своим высказыванием оскорбил и унизил американских негров.

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