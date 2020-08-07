Новосибирск, , 07:04 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 7 августа, за прошедшие сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 76 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 78 лет, а также двое мужчин в возрасте 83 года, и женщины, им было 64 года, 68 лет и 83 года. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 269 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 66 человек, на ИВЛ — восемь пациентов».

Всего в регионе зарегистрирован 10 031 случай заражения коронавирусом, 8 342 пациента выписаны с выздоровлением.