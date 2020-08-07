Горно-Алтайск, , 06:59 — REGNUM В Республике Алтай по данным на утро сегодня, 7 августа, за прошедшие сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«COVID-19 подтвердился у шести жителей Турочакского района, в том числе у двух детей; у четырёх жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трёх детей; у трёх жителей Майминского района; у трёх жителей Чемальского района, у жителя Усть-Коксинского района; у жителя Кош-Агачского района; у двух жителей других регионов, прибывших в Горно-Алтайск, и у одного человека, прибывшего из другого региона в Усть-Коксинский район, — уточняется в оперативном сообщении. — 12 из 21 нового случая выявлены по контакту с ранее заболевшими. В восьми случаях диагностированы симптомы заболевания».

За минувшие сутки выздоровели 25 пациентов из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Турочакского, Усть-Канского, Чемальского и Шебалинского районов.⠀Всего в регионе официально зарегистрировано 1693 пациента с коронавирусом, выписаны из медучреждений 1340 человек, восемь скончались.