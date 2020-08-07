Петропавловск-Камчатский, , 06:48 — REGNUM На Камчатке будет разработан региональный закон, гарантирующий права коренных малочисленных народов. Проект документа подготовят к новому году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На прошедшем совете представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае, инициативу главы региона Владимира Солодова о разработке законопроекта поддержали.

В законе, гарантирующим права КМНС, по мнению участников совета, должны обязательно быть отражены оленеводство, которое является не просто видом деятельности, а этносохраняющим, сохранение и развитие родных языков коренных народов.

«Необходимо поддерживать и развивать целевую подготовку специалистов из числа коренных народов», — считает глава Корякского округа Вячеслав Падерин.

На Камчатке будут созданы рабочие группы по каждому из направлений, которые до 1 октября представят свои предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края выделили субсидию в 10 млн рублей коренным малочисленным народам, проживающим в регионе.