Пекин, , 06:32 — REGNUM В Пекине выявлен один новых случай COVID-19 за прошедшие сутки. Сообщили 7 августа в муниципальной комиссии здравоохранения.

Новый заболевший ранее, 27 июля, тесно контактировал с пациентом из города Далянь в провинции Ляонин. При этом, в Даляне был выявлен целый новый кластер опасной инфекции вокруг одного из рыбопромышленных предприятий.

В период с 11 июля по 6 августа в Пекине было выявлено 335 случаев COVID-19, связанных с оптовым рынком фермерской продукции «Синьфади». Все заболевшие были выписаны из больниц китайской столицы по выздоровлению.