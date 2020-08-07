Гуанчжоу, Китай, , 06:28 — REGNUM Гражданин Канады был приговорен в Китае к смертной казни, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Приговор гражданину Канады по имени Чуй Вай Хун был вынесен Промежуточным Народным судом города Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге Китая после того, как тот был признан виновным в производстве наркотиков.

Все его личные активы были конфискованы. Другим фигурантом дела стал гражданин Китая Вэнь Гуансюн, который также был признан виновным. Его приговорили к пожизненному тюремному заключению, лишению всех политических прав до конца жизни и изъятию всех его личных активов, говорится в суде.