Тюмень, , 06:25 — REGNUM Образование Тюменской области в 2020 году поставило новый рекорд по 100-балльникам на едином государственном экзамене. По итогам сдачи 83 выпускника получили максимальный результат на ЕГЭ, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор региона Александр Моор.

«И это несмотря на условия пандемии, которые добавили тревог. Но чем больше сложностей позади, тем ценнее результат», — отметил глава региона.

Александр Моор назвал лидеров ЕГЭ-2020 — выпускника тюменской гимназии №21 Андрея Левченко, набравшего на трёх экзаменах 300 баллов; 200 баллов на двух экзаменах получили Кирилл Чалков из тобольской гимназии Н.Д. Лицмана, Софья Посохова из областной физико-математической школы и Иван Зверев из ишимской школы №31.

Отмечается, что в 2017 году в Тюменской области 100 баллов на ЕГЭ получили 38 выпускников школ, в 2018 — 41, в 2019 — 59.