Хабаровск, 7 августа 2020, 06:51 — REGNUM За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 120 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
Читайте также: Коронавирус в России: расслабляться поводов нет — все новости
В числе выявленных носителей коронавируса десятая часть не имеют симптомов заболевания, у 40% зафиксирована пневмония, остальные — с признаками ОРВИ.⠀
На 7 августа в регионе зарегистрировано 8178 случаев заражения, 69 пациентов скончались, 15 человек — в тяжёлом состоянии.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за сутки выявлено 96 случаев заражения коронавирусом.