Буэнос-Айрес, , 06:19 — REGNUM В Аргентине общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 228 195, включая выявленные за сутки — 7513. Об этом сообщается на сайте аргентинского министерства здравоохранения.

Также за истекшие 24 часа в республике от осложнений при заболевании COVID-19 умерло 147 пациентов, а всего в стране с начала наблюдений по этой причине скончался 4251 человек.

Еще 99 852 больных излечились. Кроме того, в Аргентине было проведено более 794 тысяч исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа, по данным Всемирной организации здравоохранения, в странах мира с начала пандемии зафиксировано 702 642 летальных исхода от коронавирусной инфекции.

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